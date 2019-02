Ben Affleck dejará de ser Bruce Wayne para The Batman, la nueva cinta dirigida por Matt Reeves

Tras meses, años incluso, de especulaciones, ya es oficial: Ben Affleck dejará de ser Batman. El actor no estará la película en solitario de el caballero oscuro que dirigirá Matt Reeves y, que, por el momento, no cuenta con protagonista.

Además, Warner Bros. lanzó un comunicado en el que establece la fecha de estreno del nuevo filme: 25 de junio de 2021. Poco después de anunciarse la noticia, Affleck acudió a las redes sociales para desear suerte a Reeves con su nuevo proyecto.

“Muy emocionado por Batman en verano de 2021 y por ver la visión de Matt Reeves cobrar vida”, tuiteó Affleck.

Affleck debutó como el Cruzado de la Capa en Batman vs. Superman en 2016, y luego encarnó a Bruce Wayne una vez más en Liga de la Justicia en 2017. También repitió el papel para un cameo en Escuadrón Suicida.

En un principio, Affleck estaba vinculado a la película de Reeves junto a otros actores como Joe Manganiello o J.K. Simmons, cuya participación ahora queda en el aire. Aunque no se ha confirmado quién sustituirá a Affleck, el nombre de Jon Hamm ha sonado para el papel.

Se espera que Henry Cavill también repita como Superman, aunque aún no es oficial. Gal Gadot continuará interpretando a Wonder Woman, con una secuela el próximo año. Junto con la llegada de The Batman, DC continuará expandiéndose en la gran pantalla con Escuadrón Suicida 2, que se lanzará en agosto de 2021.

Fuente: Sin Embargo