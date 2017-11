Becky G tuvo que cambiar la letra de “Mayores” en un programa

Becky G ha tenido un gran éxito con la canción “Mayores”, con un alcance que no se limita a Latinoamérica, pues llegó a ser #1 en España, por lo que emprendió una gira promocional por el país europeo, pero en ello se llevó una mala experiencia durante una presentación. Lo anterior lo publicó la agencia EFE.

La cantante fue invitada a participar en un programa de televisión española, donde se llevó un gran disgusto, pues fue obligada a cambiar la letra de “Mayores”, debido a un verso que, según le dijo la producción, contiene demasiada “carga sexual”.

El verso de la polémica dice así originalmente dentro de la canción “A mí me gustan grandes, que no me quepan en la boca… Los besos que quiera darte”, pero la estadounidense tuvo que cambiarlo, por lo que cantó “A mí me gustan grandes, que con un beso en la boca, me haga volar en el aire, y que me vuelva loca”.