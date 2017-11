Becky G se defiende de comentarios machistas

ecky G se encuentra cosechando el éxito que su sencillo “Mayores”, sin embargo la letra de la canción ha dado mucho de qué hablar, y es que ha sido tachada de ser demasiado erótica, por lo cual muchas personas consideran que no es inapropiada para una joven de su edad, informó SDPnoticias.

Una entrevista que le realizaron a Becky G en Miami se volvió a viral por los comentarios machistas que la cantante recibió.

“La mujer tiene que respetarse y darse a respetar… Becky, qué bueno que estés aquí, pero me vas a disculpar porque un hombre cuando se cae queda parado, pero una mujer cuando se cae queda acostada. O sea a la mujer la van a desprestigiar más por ser mujer, lastimosamente, en este mundo”, le dijo el locutor a la intérprete.

A lo que ella aseguró que las mujeres deben estar orgullosas de su sexualidad y tener seguridad en sí mismas.

“No, no, no. Yo creo que hay más para respetar a una mujer que tiene esa confianza… cuando una mujer tiene algo, y está orgullosa, no puedes intentar hundirla. ¿Por qué querrías hacer eso? Yo creo que debería ser algo más atractivo para los hombres. Las mujeres seguras de sí mismas y que pueden hacer cosas”, dijo la cantante en su defensa.