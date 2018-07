Bárbara de Regil hará teatro con “Conejo blanco, conejo rojo”

Con casi 10 años de carrera, la actriz Bárbara de Regil debutará en teatro, el 28 de julio, a través de la obra Conejo blanco, conejo rojo, del dramaturgo Nassim Soleimanpour, en el foro Luna Canela de Atlixco, Puebla.

“En un proyecto importante para mí porque no sé qué es lo que sucederá, no sé nada de la historia, pero debo interpretarla. No he querido leer nada acerca de esto para de verdad llegar con los ojos cerrados y subirme al escenario. Lo único que sé es que será una gran experiencia”, comentó de Regil.

“Será una gran experiencia hacer teatro por primera vez y de esta manera. Quizá aquí demuestre todo lo que he aprendido, estará interesante”, agregó.

Conejo blanco, conejo rojo se presentó durante varios meses en La Teatrería y desde el año pasado tiene funciones en Puebla ya con la participación de varios actores.

La trama es difícil de describir porque básicamente se desconoce. Se trata de un secreto bien guardado y del que se vuelve cómplice el público que accede al teatro durante cada presentación.

El ambiente místico y de secrecía que rodea a la puesta en escena la ha convertido en un fenómeno a nivel internacional que ha roto todos los convencionalismos artísticos dejando impactado tanto al público como a los artistas que la han interpretado en más de 15 países.

De acuerdo con las directrices del autor, ningún actor puede interpretar la obra dos veces. Quienes han tenido la oportunidad de verla no son capaces de describir la historia, tan sólo algunos aspectos de ella y la cascada de emociones que ha desatado en su interior.

Se sabe, por ejemplo, que en Conejo blanco, conejo rojo el actor o actriz que la representa está acompañado de una escalera, una mesa con dos vasos y un sobre con las instrucciones de Soleimanpur.

Sin guiones previos que estudiar, el arte de la improvisación es la mejor arma de los audaces que se han atrevido a participar en lo que puede ser descrito, incluso, como un experimento psicológico y de autodescubrimiento.

En la Ciudad de México la obra fue producida por José Manuel López Velarde en La Teatrería. Personalidades como Irene Azuela, Cecilia Suárez, Diana Bracho, Luis Gerardo Méndez, Bruno Bichir y Víctor Trujillo desfilaron por el escenario.

Bajo la producción de Roberto Ariza, en Puebla la han interpretado Rosa María Bianchi, Joaquín Ferreira, Vanessa Bauche y Altair Jarabo, entre otras personalidades.