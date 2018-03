Bárbara de Regil agradece apoyo ante el estado de salud de su padre

Bárbara de Regil subió a redes sociales un clip para agradecer el apoyo y las muestras de cariño que ha recibido en los últimos días por sus seguidores y el medio artístico tras dar a conocer que su padre, el señor Guillermo Alejandro de Regil se encontraba hospitalizado y requería donadores de sangre.

La actriz recibió y agradeció el apoyo de 16 donadores voluntarios, sin embargo, ninguno de ellos tenía el tipo AB Negativo, por lo que volvió a recurrir a las redes sociales y finalmente llegaron los donadores.

La actriz ya más tranquila explicó la razón por la que su padre estaba hozpitalizado, destacando que fue una úlcera la que se reventó dentro de su cuerpo, causa que le hizo perder grandes cantidades de sangre.

“Mi papá está más estable, tuvo una úlcera, se le reventó, y perdió toda la sangre del cuerpo, llegó a la presión 30/60, digamos casi muerto en vida y necesitaba sangre. Gracias al apoyo de todo el medio artístico, gracias al apoyo de toda la gente llegó sangre a Acapulco y pudieron ponerle”, comentó.

“No tengo palabras para decirles lo agradecida que me siento con todos ustedes al igual que con todos mis compañeros del medio que repostearon mi video y ayudaron con sus redes a que el alcance fuera mucho mayor. Gracias a Dios mi papito está fuera de peligro, ya NO necesitamos más sangre. Mil gracias de verdad a todos a los donadores, a los que corrieron la voz, a los doctores, a todos los que me hablaron para darme palabras de amor y a mi familia que nos unimos para sacarlo adelante”, finalizó la actriz.

La protagonista de la teleserie ‘Rosario Tijeras’ manifestó haber recibido un gran apoyo de esta producción y este fin de semana tendrá el permiso para volver Acapulco, Guerrero a estar junto a su padre.