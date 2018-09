Avril Lavigne regresa a la escena con ‘Head above water’

La cantante canadiense Avril Lavigne está de vuelta en la escena musical luego de cinco años de ausencia, en los que enfrentó la enfermedad Lyme, la cual es causada por una bacteria transmitida por las garrapatas.

El regreso de la intérprete es con el tema Head above water, la cual coescribió y está apoyada en los graves acordes de piano y su voz, con la cual narra su experiencia íntima de cómo logró hacerse más fuerte y enfrentar los malestares.

“Una noche pensé que me estaba muriendo, y acepté el hecho de que iba a morir. Mi madre se recostó a mi lado y me abrazó. Sentía que me ahogaba, le recé a Dios para que me ayudara a mantener mi cabeza arriba del agua”,expuso la cantante.