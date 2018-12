Avril Lavigne anuncia lanzamiento de su quinto disco “Head Above Water” para febrero

“Estoy tan emocionada de poder finalmente compartir con ustedes que mi nuevo álbum se lanzará el 15 de febrero de 2019”, escribió Avril Lavigne en Instagram junto a una fotografía en blanco y negro en donde aparece desnuda y únicamente cubierta por una guitarra. La nueva producción discográfica de la canadiense llevará por nombre “Head Above Water”, el cual será el quinto disco de estudio, de la cantante que conoció la cima en el año 2012 gracias al impacto que tuvo su tema “Complicated”.

El pasado 27 de septiembre de 2018 Lavigne presentó el vídeo musical de la canción “Head Above Water“, este cuenta con más de 50 millones de reproducciones en YouTube, para el cierre de esta nota.

El tema parece ser un relato de cómo hasta el momento la artista no ha dejado que la adversidad la ahogue, y ahora está lista para sacar la cabeza del agua y resurgir, no solo en su vida, sino también a nivel profesional. Su voz mantiene la fuerza del pasado, y la balada pop.

Además de dicho vídeo, hoy hace algunas horas la cantante lanzó “Tell Me It’s Over“, una canción que rompe totalmente con el sonido que escuchamos en “Head Above Water“. Este tema -“Tell Me It’s Over“- lleva sutiles mezclas de soul, probablemente una tenue intención de blues y jazz. La canción alcanzó 498 mil 985 de vistas en cinco horas.