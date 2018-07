Avance de “Bohemian Rhapsody” muestra el origen de Queen

La película Bohemian Rhapsody estrenó trailer que muestra la génesis de la banda británica Queen y de su legendario vocalista Freddie Mercury, recreado en la pantalla grande por el actor californiano Rami Malek.

A lo largo de dos minutos y 27 segundos de duración del nuevo avance, los estudios 20th Century Fox comparten detalles sobre la vida y obra de Mercury con Queen.

Se observa el origen de clásicas canciones de su repertorio, como Bohemian Rhapsody o We will rock you.

Además se incluyen las disputas entre los integrantes de la alineación musical y los instantes climáticos en sus memorables conciertos.

Eminem publica ‘legendaria’ selfie con Ed Sheeran y 50 Cent

Una de sus actuaciones en directo más recordadas fue en el ambicioso festival altruista Live Aid, del 13 de julio de 1985, con un show en el Wembley Stadium que nadie, dentro del amplio cartel musical, pudo incluso igualar.