Aún sin 4ta temporada de Rick y Morty

La posibilidad de que Rick y Morty no tenga una cuarta temporada se convirtió en una idea que atemorizó a algunos fans de la serie luego de que uno de ellos recriminira el “no estar trabajando en la nueva temporada” en Twitter, al guionista y co-creador de la aclamada serie Rick y Morty, Dan Harmon, quien contestó que aún no empieza a escribir los nuevos capítulos dado que Adult Swim no ha solicitado nuevo material.

En el tuit del usuario DJ Wise Pariah escribió:

“Deja de perder tiempo y ve a terminar la nueva temporada de R&M, alcohólico holgazán. ¿Run The Jewels puede tener a los animadores para hacer un video musical pero nosotros debemos esperarlos para la nueva temporada? No, estamos esperando a que termines de escribirlos, como ese maldito libro”.

Quit wasting time and go finish the next R&M season, you lazy alcoholic. Run the Jewels can get the animators to make a music video, but we’re waiting on them for the next season? Nah, we’re waiting on you to finish writing it, like that fuckin book.

— DJ Wise Pariah (@DJWisePariah) 16 de marzo de 2018