Atala Sarmiento aparece en Hoy

Esta mañana Atala Sarmiento llegó al programa Hoy, donde fue recibida por los conductores Raúl “El Negro” Araiza, Mauricio Mancera y Fernando del Solar, ¿dónde estaba Andrea Legarreta y Galilea Montijo?

Del Solar no perdió la oportunidad de preguntarle ‘¿Qué fue lo que pasó?’ con respecto a su salida del programa Ventaneando.

“Me dieron un contrato para renovar y consideré que había puntos que para mí no eran convenientes, no firme y se decidió que no seguiría ahí”, dijo.

Indicó que se tomará un tiempo para sí misma así como pondrá distancia, “me voy a ir de viaje a Roma”.

Tras decirse agradecida con sus excompañeros, así como por los 22 años en los que estuvo en el programa de TV Azteca, Sarmiento fue parte de la sección Grafo-Test donde analizaron su firma llegando a la conclusión de que se trata de una persona que no es mentirosa.