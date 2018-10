Atala confiesa que Mariah Carey se durmió cuando la entrevistó

No conforme, Atala contó que el equipo de la cantante interrumpió en varios momentos la conversación, algo que le permitió a la estrella tomar siestas intermitentes.

“Empezamos la entrevista, me la cortaron no sé si siete u ocho veces, me habían dado 30 minutos con ella y yo ya llevaba como 15 que le había hecho solo dos preguntas y me contestaba en monosílabos, y cada vez que me cortaban la vieja se tiraba en el diván y se jeteaba y con un piecito, porque estaba descalza, le hacía a un boombox que tenía abajo play y se tiraba y venía la masajista y le sobaba el cuello… “, recordó.

Fuente: Vangaurdia