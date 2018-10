Asia Argento desmintió a Jimmy Bennett y aseguró que fue él quien la forzó a tener sexo

En su primera aparición en televisión tras las graves acusaciones en su contra, Asia Argento -que fue una de las líderes del movimiento #MeToo, contó su versión sobre su relación con el joven actor Jimmy Bennett, alegando que ella fue agredida sexualmente por el actor en la habitación del hotel Ritz Carlton, Califonia, en 2013.

La actriz y directora italiana apareció en el programa italiano Non è l’Arena2, de la televisora italiana La7 el domingo por la noche. Su acusador Jimmy Bennett estuvo en el mismo programa la semana pasada para contar su versión de los hechos, en donde volvió a reiterar de que Argento lo violó.

Me dio un poco de rabia, pero sobre todo me dio lástima. Porque sus ojos estaban vacíos y no había ninguna expresión en su rostro. Lo vi como un niño que no logró continuar su carrera, un alma perdida

El encuentro tuvo lugar el 9 de mayo de 2013 en el hotel Ritz Carlton, en Marina del Rey, California. Según el actor, que en ese entonces tenía 17 años, Argento, que tenía 37, le ofreció una copa y luego lo comenzó a besar antes de empujarlo a la cama y bajarle los pantalones.

Pero ahora Argento aseguró que ella fue la que fue atacada por él.

La estrella negó el supuesto ataque punto por punto y declaró que el joven le había pedido que le ayudara a preparar una audición “como en los viejos tiempos”. Pero cuando llegó a la reunión, Bennet no tenía ningún guión.

“Empezó a besarme y tocarme, pero no como un niño, un hijo, como lo veía yo, sino como un chico con las hormonas desatadas […] y eso me dejó paralizada”, contó Argento.

“Literalmente, se me echó encima en la cama. No uso condón. Estaba sobre mí y eyaculó. Duró dos minutos. Yo no me movía y no sentí nada. Estaba alterada, le pregunté porque lo había hecho y me dijo que era una fantasía que tenía desde los 12 años “, añadió la actriz.

Cuando Bennett le pidió tomarse la selfie que luego se filtró a los medios, Argento dijo que “volvió a la realidad”

“Entendí que para él yo era un trofeo de caza, una ‘milf’ para pavonearse”, explicó la intérprete al periodista Massimo Giletti, quien además negó saber que era menor de edad:”Pensé que tenía 18 años porque me había dicho eso”.

No obstante, Argento admitió que “me equivoqué, porque intenté normalizar la situación”.

Tras ese encuentro, “Jimmy continuó a enviarme a través de Snapchat fotos de él desnudo mientras se masturbaba. Estaba desconcertada, también se las mostré a Anthony”, dijo la actriz.

Argento también habló de qué sintió al ver la entrevista a Jimmy Bennet de la semana pasada. “Me dio un poco de rabia pero sobre todo me dio lastima”, afirmó. “Porque sus ojos estaban vacíos y no había ninguna expresión en su rostro. Lo vi como un niño que no logró continuar su carrera, una alma perdida”.

Bennett le reclamó 3,5 millones de dólares para guardar silencio. En el programa, Argento mostró los mensajes intercambiados con su entonces novio, Anthony Bourdain, ya fallecido, en los cuales el chef le decía de darle dinero para evitar el escándalo, mientras ella le decía que no “porque eran mentiras”. Tras su suicidio, el pasado junio, Argento suspendió los pagos.

Fuente: Infobae