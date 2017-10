Así lucía Ivanka Trump en los 90’s

Ivanka Trump es conocida por su estilo, siempre se esmera en lucir perfecta; Sin embargo, gracias al libro de memorias su madre, Ivana, titulado “Raising Trump”, ahora podemos conocer un poco más de su pasado. Para sorpresa de muchos, la hija de Trump tuvo una etapa “rebelde” donde su look estaba inspirado en el punk y el grunge, informó SDPnoticias.

Ivanka solía teñir su cabello de colores llamativos, era fan de Kurt Cobain y como muchos adolescentes, iba contra las reglas de su madre.

“Durante mi fase punk en los años noventa, realmente me interesaba Nirvana. Mi guardarropa consistía en jeans de pana desgarrados y camisas de franela”

En ese mismo capítulo, Ivanka revela cómo el suicidio de Cobain la afectó de manera directa, al grado de involucrar sus emociones y declararse en shock.

“Mi madre no tenía idea de quién era Kurt Cobain y ella no fue muy empática. Después de veintitantas horas llorando inconsolable en mi habitación, sola, haciendo un drama mayor, mi mamá me tuvo que sacar de ahí para ir a una cena”