Así luce Jim Carrey tras suicidio de ex novia

La última foto de Jim Carrey en la que aparece con un aspecto muy descuidado y envejecido ha disparado las alarmas sobre qué le sucede al actor que vive alejado de la esfera pública desde que su exnovia, Cathriona White, se suicidara en septiembre de 2015. La joven, de 30 años, dejó una nota al actor antes de morir en la que se lamentaba por su separación: “He pasado 3 días sin poder creer que ya no estás aquí. Tengo el corazón roto y trato de juntar las piezas nuevamente. Podría, solo que no tengo la voluntad de hacerlo esta vez. Lamento que sintieras que no estuve para ti. Traté de darte mi mejor parte”. Además, le decía al actor que podía hacer lo que quisiera con su cuerpo: “Realmente no sé sobre el funeral o esas cosas. Tú eres mi familia así que lo que sea que elijas estará bien. Por favor, perdóname. Simplemente no soy de este mundo”, añadió.

Poco después el marido de su exnovia denunció al actor al que culpó del suicidio de Cathriona White. Luego la madre de la maquilladora interpuso otra demanda contra él por “homicidio negligente”. Con la denuncia, Brigid Sweetman busca una compensación económica. Ambas demandas sostienen que el actor canadiense, de 54 años, adquirió sustancias bajo un nombre falso y que se las dio después a White pese a saber que era propensa a la depresión y que previamente había intentado quitarse la vida.

Como respuesta, el abogado de Jim Carrey, Martin D. Singer, negó las acusaciones a través de un comunicado: “Es comprensible que una madre que ha perdido a su hija busque a alguien a quien culpar”.

El actor permaneció mucho tiempo en silencio hasta que dijo: “Cuando vine a Hollywood para ser comediante, pronto aprendí que los detalles de mi vida privada deberían ser entregados a los medios como cupones de descuento para una cena, pero nunca pensé que la gente a la que más amo formaría parte del menú”. Y añadió: “White estaría horrorizada con que se difundiera hasta su historial médico con las enfermedades de transmisión sexual que padeció”.

Con información de Vanguardia