Así fue como Freddie Mercury le dijo que era gay a su novia

En la cinta Bohemian Rhapsody recrea el célebre momento en que el cantante sale del clóset. Sonaba el tema “Love of my Life” cuando a Mercury le faltaron palabras para decirlo. De hecho, no pudo. Fue su novia de entonces, Mary Austin, quien lo tuvo que enunciar por él…

Esta historia que se muestra en la película la avalan Brian May, guitarrista, y Roger Taylor, baterista. Ellos, con sus testimonios, ayudaron a recrear el momento en el que su amigo salió del closet.