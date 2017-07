Artistas celebran 20 aniversario de “Wannabe” el gran éxito de las Spice Girls

Han pasado 20 años desde que viera la luz por primera vez la canción más conocida de las Spice Girls, Wannabe, y el acontecimiento a reunido a varios actores para darle un toque particular al mítico tema. Y es que este gran éxito de la década de los noventa no merece menos.

Reunidos por la iniciativa de W Magazine, la actriz Nicole Kidman (Moulin Rouge) en compañía de James Franco (127 horas), Milo Ventimiglia (This Is Us), Keri Russell (The Americans), Alexander Skarsgård (Tarzan) y Millie Bobby Brown (Stranger Things), junto a otros, dan voz a una canción de la que no se esperaban versiones de este estilo.