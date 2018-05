Aracely Arámbula le pide a Luis Miguel que se aplique con la pensión de sus hijos

“Luis Miguel, la serie” es todo un éxito, por ello la actriz Aracely Arámbula no dudó en desearle todo el éxito del mundo al padre de sus 2 niños.

Durante su mensaje la actriz también lanzó el mensaje de que el cantante nuevamente se ha retrasado con el pago de la manutención de sus hijos Miguel y Daniel.

“Solamente yo creo que uno le desea bien, que le vaya muy bien a la serie, y en realidad deseo que vaya bien porque pues de alguna manera yéndole bien a la serie se puede poner al día con todo lo que respecta con mis hijos, todas las mensualidades, así que es una situación que se tiene que arreglar y espero que se arregle por el bien de los chicos, aquí lo que más importa son los niños”.

En entrevista la actriz confesó que no se ha dado tiempo de ver el proyecto, pues los domingos se los dedica a sus niños.

“La serie no la he visto, he visto muy pocos promocionales y cosas porque la verdad es que los domingos son para mis hijos, he estado saliendo, paseando, día de la madre, algo muy especial, así que no he visto mucho”, explicó.