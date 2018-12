Apha, líder de los Susurradores, será la nueva gran amenaza en The Walking Dead

Tras una breve aparición de los Susurradores en la novena temporada de The Walking Dead, por fin los fans han podido conocer a su líder. Alpha, interpretada por Samantha Morton, protagoniza los nuevos carteles para los próximos episodios.

AMC ha lanzado dos nuevos carteles en los que se puede ver un primer plano de Alpha, luciendo la distintiva máscara hecha con piel de caminante que su grupo utiliza para camuflarse.

Hasta ahora, los Susurradores solo acumulan una víctima, pero su llegada promete ser letal para los supervivientes, especialmente si la ficción sigue el material de los cómics de “The Walking Dead”.

“Son un grupo aterrador”, dijo la showrunner de The Walking Dead, Angela Kang, en una entrevista a ComicBook.com. “Revelamos que son humanos. No son como caminantes evolucionados. Comenzaremos a profundizar y mostrar en qué consiste la filosofía de los Susurradores cuando regresamos a la nueva temporada y no se parecerán a ningún grupo que hayamos encontrado antes, su filosofía de supervivencia es muy específica”, contó Kang.

Junto a Alpha estará su mano derecha, Beta, encarnado por Ryan Hurst, y aunque ninguno de los dos ha aparecido todavía, ya se perfilan como la mayor amenaza de la historia de la serie.

“Creo que serán el grupo más formidable que hayamos tenido porque tienen el poder de los zombies con ellos, es algo que estoy ansiosa porque la gente vea”, adelantó la showrunner.

The Walking Dead regresará a AMC con la segunda parte de su novena temporada en febrero de 2019.

Fuente: Sin Embargo