Anuncian oficialmente la causa de la muerte de Chester Bennington, vocalista de Linkin Park

La oficina forense del condado de Los Ángeles confirmó este viernes que Chester Bennington, quien fue encontrado muerto el 20 de julio en su residencia privada en la ciudad de Palos Verdes Estates (California, EE.UU.), murió por ahorcamiento. Según el portavoz de la oficina, Ed Winter, citado por AP, el vocalista principal de la banda Linkin Park se ahorcó en la puerta de su dormitorio con un cinturón.

El cuerpo de Bennington, de 41 años, fue encontrado poco antes de las nueve de la mañana por un empleado que llamó a los servicios de emergencia. Winter subrayó que en la escena fue encontrada una botella de alcohol medio vacía, pero no se hallaron rastros de drogas ni notas de suicidio. La autopsia no se ha programado y el caso aún no ha sido cerrado oficialmente.

En las últimas horas, la productora de eventos estadounidense Live Nation, anunció la cancelación de la gira de Linkin Park por el país que estaba programada. “La gira One More Light en Norteamérica ha sido cancelada y los reembolsos están disponibles en el punto de compra”, afirma el comunicado.

Fuente: RT Noticias