Anthony Hopkins aterra y hace reír a cibernautas

Anthony Hopkins es uno de los actores más icónicos de la historia de Hollywood debido a papeles como el de Hannibel Lecter, que ha aterrorizado durante varias décadas a millones de espectadores en los cines. Y a sus 80 años, el actor galés no deja de dar miedo.

En la tarde del domingo, Hopkins subió un video a su cuenta de Twitter que desconcertó a muchos, hizo reír a unos cuantos y sobre todo estremeció a la mayoría. La frenética secuencia de imágenes a buen seguro que al menos te inquietará.

This is what happens when you’re all work and no play… pic.twitter.com/2KvkJ2baw6

— Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) April 22, 2018