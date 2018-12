Angelina Jolie no descarta dedicarse a la política

Angelina Jolie aseguró que no ha descartado dedicarse a la política e incluso bromeó diciendo que ella es lo suficientemente fuerte para hacerle frente a las brusquedades que eso conlleva; una decisión que hace 20 años hubiera descartado, informó la Agencia Notimex.

La actriz estadunidense y también enviada de la ONU dijo a la radio BBC que ella puede “aguantar mucho en la barbilla”, una posible referencia a su amargo divorcio de Brad Pitt.

“Yo no sé si soy adecuada para la política, pero también he bromeado con que no sé si tengo un esqueleto abandonado en mi clóset”, dijo la actriz que participó como editora invitada del programa radiofónico Today de la cadena de radiodifusión británica.

Cuando le preguntaron si piensa incursionar en la política, la ganadora del Óscar de 43 años respondió: “honestamente haré lo que crea que pueda generar un cambio”.

Jolie es enviada especial de la agencia de refugiados de la ONU. Aprovechó su participación en la BBC para señalar los problemas de los refugiados en el Medio Oriente.

“Soy capaz de trabajar con gobiernos y también con militares, y me encuentro en una situación interesante para lograr que se haga mucho”, agregó la enviada especial de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Cuando su entrevistador Justin Webb le comentó si está en la lista de 30 a 40 nombres que se mencionan para la nominación presidencial del Partido Demócrata, la actriz de 43 años de edad no negó ni aceptó y solo dijo “muchas gracias”.

El programa incluyó también al artista chino Ai Weiwei y al ganador del premio Nobel de la Paz Denis Mukwege.