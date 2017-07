Angelina Jolie fue acusada de crueldad infantil durante el casting de su última película

Tras su escandaloso divorcio con Brad Pitt, Angelina Jolie ahora es blanco de fuerte críticas en los medios de su país por supuestas prácticas deshumanizantes durante las audiciones de su última película.

En una entrevista para Vanity Fair, la actriz y directora contó cómo fue el proceso de selección para First They Killed My Father, programa que trata el tema del genocidio camboyano.

Durante la preproducción de la ficción, Jolie habría buscado y seleccionado a niños en orfanatos y casas de acogida en base a sus duras condiciones de vida.

Los directores de casting plantearon un macabro “juego” para ver si uno de ellos era el candidato idóneo: los seleccionados tenían delante un montón de dinero y tenían que decir qué harían con él. Una vez expresados sus deseos, se les arrebataba el dinero. El fin era ver y experimentar la reacción de los pequeños.

Srey Moch, la niña elegida, fue la que más tiempo se quedó pensando qué haría con el dinero y la que más emociones despertó en Jolie. En palabras de la actriz, “fue la única que miró el dinero durante mucho, mucho tiempo. Dijo que lo habría usado para el funeral de su abuelo, ya que su familia no había podido pagar uno digno”.

Estas declaraciones generaron una enorme indignación en los medios y en el público. Ahora, la directora del filme se ha defendido a través de un comunicado en el Huffington Post donde asegura que los hechos fueron distorsionados.

“Se tomaron todas las medidas necesarias para el confort y bienestar de los niños empezando por las audiciones, pasando por la producción, y hasta el presente”, afirmó la estrella. A su vez, aseguró que el juego era en un contexto basado en la película y que nada de dinero real estaba involucrado: “Me molesta que ese ejercicio simulado de improvisación se tome como si hubiera sido de verdad”.

“La insinuación de que arrebatáramos dinero real a un niño durante las audiciones es falsa y molesta. Me hubiera indignado yo misma si eso hubiera ocurrido”, concluyó.

Hace poco, el director de la división asiática del Observatorio de Derechos Humanos acusó a la ganadoras del Oscar de colaborar con el gobierno de Camboya, conocido por sus violaciones continuas de los derechos de sus ciudadanos.

First They Killed My Father llega a Netflix este año.

Fuente: Infobae