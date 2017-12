Angelina Jolie busca nueva relación con su padre

Angelina Jolie y su padre, el también actor Jon Voight, se han vuelto a acercar en los últimos tiempos, aseguró la artista y directora de cine en una entrevista con The Hollywood Reporter.

Ambos han construido “una nueva relación”, dijo Jolie, de 42 años, algo a lo que contribuyeron sus hijos. Voight, de 78 años, y Jolie estuvieron tiempo sin hablarse.

“Hemos tenido algunas dificultades”, señaló Jolie. En la actualidad pueden sentarse a hablar sobre arte, pero no sobre política, añadió. Voight es conocido por sus opiniones conservadoras.

Voight abandonó a la madre de Jolie, Marcheline Bertrand (1950-2007), cuando ella y su hermano eran pequeños. Padre e hija intentaron reconciliarse con la participación conjunta en Lara Croft: Tomb Raider, pero no funcionó. En 2002 Jolie eliminó legalmente su apellido paterno de su nombre después de que en una entrevista Voight declarara que la actriz tenía problemas mentales.

Jolie ganó un Oscar en 2001 por su papel de reparto en Inocencia interrumpida. El año pasado solicitó el divorcio de Brad Pitt y acaba de dirigir el drama bélico First They Killed My Father.