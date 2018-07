Anel explota contra José José por serie biográfica: “va a tener una consecuencia”

Anel Noreña, ex pareja y madre de los dos hijos mayores de José José,manifestó su molestia contra el cantante por la exposición que hicieron de su personaje en la serie sobre la vida del “Príncipe de la Canción”.

Durante la entrevista que concedió al programa “De Primera Mano”, Anel manifestó: “hizo una mescolanza tan desagradable, pero son puras mentiras”.

Al cuestionarle su opinión con respecto a que en la trama se le ve como una persona adicta a las anfetaminas y que además se dedicó a la vida galante, la ex actriz manifestó: “pues dudo de su mente, de su cabalidad, de que tenga una mente cabal todavía, él (José José) no pudo haber hecho eso, no puede ser, son mentiras, con eso te digo todo”.

No obstante, la madre de José Joel y Marysol, destacó que no se quedará con los brazos cruzados tras ser expuesta de esta manera en el proyecto de Telemundo. “Y va a tener una consecuencia definitivamente”, dijo.

De la misma manera, Noreña recordó que cuando iniciaron la realización de la serie, los encargados del proyecto deseaban platicar con ella, pero fue el propio intérprete de “La Almohada” quien se los prohibió.

Cabe recordar que cuando el cantante reveló que padecía cáncer, la también ex modelo confesó sentirse preocupada por su salud e incluso pedía encontrarse con él; sin embargo, José José siempre se negó a verla.

Fuente: Vanguardia