Andy García pide acabar con estereotipos

Andy García es uno de los siete actores latinos que han conseguido una nominación al Oscar en sus 90 años de historia. Como tal, sabe lo dura que es la batalla para hacer frente a los estereotipos en Hollywood, pero el cubano ofrece sus claves: estudio y preparación, informó la Agencia EFE.

“Sí, faltan oportunidades para los latinos porque influyen los estereotipos y los juicios de valor que pesan sobre nosotros. Es algo que siempre ha existido. Es una batalla, una barrera que hay que romper”, dijo el intérprete de 62 años en una entrevista.

“Eres muy bueno, pero este es un personaje americano y tú eres latino. Esas son cosas que se dicen de puertas para dentro en Hollywood y hay que acabar con ello. Los estereotipos se rompen con estudio y preparación, siendo el tipo de actor al que no le pueden negar una oportunidad porque va a aportar algo especial”, agregó.

En su caso, ese momento llegó de la mano de Francis Ford Coppola en la tercera parte de The Godfather (1990), interpretando a Vincent Mancini, hijo ilegítimo de Sonny Corleone.

“Para sus ojos, yo era el actor que quería para ese papel aunque no fuera italiano. Pero en la primera muy pocos lo eran. ¿Marlon Brando? ¿James Caan? ¿Robert Duvall? El único era Al Pacino. Lo importante es siempre la calidad y las cualidades del actor”, manifestó.

Para entonces, García ya había asombrado a la industria con The Untouchables, de Brian de Palma, y Black Rain, de Ridley Scott, así que The Godfather: Part III lo catapultó a una inmaculada carrera con títulos como Internal Affairs, Hero, Jennifer 8, When a Man Loves a Woman, Desperate Measures o la saga Ocean’s Eleven.

Ahora llega el turno de Book Club, una comedia adulta de estreno el día 17 protagonizada por Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen y Mary Steenburgen, cuatro íntimas amigas cuyas vidas se ven revolucionadas al comenzar a leer el libro Fifty Shades of Grey.

Se trata de un proyecto especial para García ya que supone un reencuentro artístico con Keaton casi 30 años después de The Godfather: Part III, aunque no compartieran diálogos en aquella cinta.

“Quería trabajar con ella porque es una actriz sublime, no solo mi amiga. Todo el mundo quiere trabajar con ella. Es alguien sumamente especial. Es un guion muy logrado y tenía potencial para jugar con él y con nuestra relación en la película”, señaló el actor.

Keaton interpreta a una mujer viuda tras 40 años de matrimonio que, de forma inesperada, encuentra una nueva ilusión en su vida gracias a la aparición de Mitchell (García), un piloto de avión con un gran sentido del humor del que se enamora poco a poco.

“Este tipo de películas para un público adulto no abundan hoy en día”, indicó García.

“En Hollywood están enamorados de las películas para la juventud, pero el estudio que se da cuenta de que hay otra audiencia puede aprovechar ese hueco. Sin duda, hay un apetito de ver estas historias con conceptos más adultos y profundos. ‘Book Club’ da ese servicio”, añadió.

En la vida real, García no necesita lecciones de Fifty Shades of Grey -asegura que no ha leído el libro- porque lleva 36 años casado con Mariví Lorido, con la que tiene cuatro hijos.

Las claves para algo así son el amor, el respeto y el compromiso a algo más grande que uno mismo, una idea más grande que tu propio ser. Eso debe ser el matrimonio y la familia”, señaló el actor, quien no tiene aún nietos pero sí varios sobrinos.

García está preparado para un año cargado profesionalmente. En julio estrena Mamma Mia! Here We Go Again, donde comparte escenas sobre todo con Amanda Seyfried y Cher; tiene en cartera Ana, con la niña española Dafne Keen (Logan), y también My Dinner with Hervé, una película para HBO donde encarna a Ricardo Montalbán.

Fue un honor ponerme en la piel de Ricardo. Lo respetaba mucho, como todos los latinos. Fue alguien sumamente elegante que abrió puertas y nos señaló el camino. Quise rendirle homenaje y espero que su familia quede satisfecha”, indicó.

Además, develó que tiene una pequeña aparición en Ocean’s 8, la nueva versión de Ocean’s Eleven, ahora con protagonistas femeninas.