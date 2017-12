Ana de la Reguera sobre el acoso sexual: “México está en pañales”

Cuando se hicieron públicos los años de acosos y abusos sexuales cometidos por el director Harvey Weinstein contra varias famosas —Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie…— y diversas mujeres, Hollywood comenzó a prestar atención a estos problemas, reveló The Huffington Post

Seguido de las denuncias contra Weinstein, surgieron historias similares con personajes como Kevin Spacey, Nick Carter y más reciente Bryan Singer, conocido especialmente por sus cuatro exitosas películas en la franquicia X-Men.

En México, la actriz Karla Souza fue una de las primeras en hablar sobre el acoso y abuso sexual en la industria del entretenimiento nacional. Confesó haber sido víctima, pero sin mencionar nombres. Su experiencia la filmará en una película en la que tratará dichos asuntos.

Además de Souza, otras mexicanas también han alzado la voz, de la misma forma.

Durante la alfombra roja de los premios Fénix en CDMX el pasado 6 de diciembre, actrices como Ana de la Reguera y Adriana Fonseca fueron cuestionadas por el programa Ventaneando sobre los casos de abusos sexuales y si habían sido víctimas.

Fonseca dijo que sí. “Me han dado besos al final de una cita o me han puesto la mano en las piernas”, pero omitió los nombres de sus agresores. Dijo que no tenía caso hablar de un tema del pasado.

Por su parte, De la Reguera abundó con más detalles. Así sus palabras:

“Sí me ha pasado y he tomado cartas en el asunto. Como despedir a la persona o hablar con un superior. Y sí, sí lo he vivido. Afortunadamente he tenido buena respuesta, pero sí hay mucho abuso de poder”.

La reportera de Ventaneando le cuestionó si esos abusos los había sufrido en México o en Estados Unidos. La actriz respondió: “En México”. Y añadió:

“Eso es lo importante, que como mujeres, no se sientan intimidadas, que sepan que lo que está pasando está fuera de lugar y que no debe de suceder. Todavía hay que abrir la conversación aquí en México. Pasa en todo el mundo y obviamente sucede en el país de una manera muy fuerte. Es complicado en México porque hay tanta corrupción… una mujer puede alzar la voz, pero ¿qué va a pasar? Ojalá que se tomaran las mismas medidas que en Estados Unido. Estamos todavía en pañales en comparación de lo que está pasando en Estados Unidos”, finalizó.