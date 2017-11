Amazon prepara serie de El Señor de los Anillos

La compañía Amazon Studios, Tolkien Estate and Trust, HarperCollins y Warner Bros. Entertainment producirán una serie televisiva de El Señor de los Anillos (The Lord of the rings), basada en las novelas de J.R.R. Tolkien.

Este lunes Amazon informó a través de un comunicado difundido en Twitter que tras adquirir los derechos televisivos a nivel global producirá una serie compuesta por varias temporadas. De acuerdo con el diario El País, las negociaciones ya se encontraban avanzadas y otras compañías como Netflix y HBO estaban interesados.

La transacción pudo haber oscilado entre 200 y 250 millones de dólares, en tanto que la producción de la serie podría rebasar los 100 millones de dólares, señaló El Mundo.

La transmisión se hará a través de la aplicación Prime Video y podrá descargarse en más de 200 países. El estreno está previsto para el 2020.

La serie iniciará en un escenario previo a “La Comunidad del Anillo” por lo que precederá a la historia de la triada cinematográfica de Peter Jackson. El comunicado agregó que también se contempla realizar un spin-off de la historia.

Con este proyecto, los productores buscan competir con la serie de Netflix Game of Thrones y llegar a un público masivo.

Fuente: Sin Embargo