Amaia Montero niega haber cantado ebria

Amaia Montero realizó uno de los peores conciertos de su carrera, así lo han señalado en redes sociales su fans de Renedo, un pueblo de España.

La interprete sufrió diversos problemas durante su presentación, que muchos asistentes señalaron a la cantante por presentarse en estado de ebriedad sobre el escenario.

“Era evidente, evidentísimo, que tuve problemas con el sonido. Es bastante habitual que esto ocurra, porque por eso estamos en directo, pero de ahí a todo lo que se está comentando me parece atroz, una barbaridad”, ha dicho Montero al programa de Mediaset Cazamariposas.

Las redes sociales, sin embargo, han llenado de comentarios negativos las redes de la cantante.

“No sé cuantos conciertos he hecho en mi vida, pero jamás se ha hablado tanto. No hay derecho a todas estas cosas”, finalizó la intérprete, dejando claro que no se presentó tomada.