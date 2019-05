Alice in Chains estrena video de su sencillo ‘Rainier Dog’ y anuncia gira junto a Korn

“Rainier Fog” es el título del tema que da nombre a la última producción discográfica de Alice In Chains, que se colocó en el #1 de los charts Rock, Alternative y Hard Music de Billboard y alcanzó la misma posición en la lista de los álbumes de rock más vendidos de iTunes, además de que les valió ser nominados en la categoría Mejor Álbum de Rock de los premios Grammy. En el recorrido de su remarcable trayectoria, Alice In Chains (banda compuesta por el vocalista y guitarrista Jerry Cantrell, el baterista Sean Kinney, el bajista Mike Inez y el también vocalista y guitarrista William DuVall), han obtenido múltiples nominaciones al Grammy y han logrado vender más de 30 millones de copias en todo el mundo, además de tener una fuerte y consolidada base de millones de fanáticos.

Su discografía incluye varias de las producciones más exitosas e importantes de la historia del rock, como el cuádruple Platino Dirt (1992); el triple Platino Jar of Flies (1994), que fue el primer EP en la historia de la música que debutó en el número 1 del Top 200 de Billboard, y el doble Platino disco homónimo Alice In Chains (1995), que también se colocó en el mismo sitio del ranking anteriormente mencionado. Alice In Chains continúa siendo considerada como una de las bandas de rock más exitosas e influyentes de todos los tiempos.