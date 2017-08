Alexander Acha critica letras machistas del reggaetón

Sin señalar a un intérprete en especial, el cantautor mexicano Alexander Acha criticó que en las letras del reggaetón abunden términos machistas, inconscientes e irresponsables, sobre todo dirigidas a la mujer, informó la Agencia Notimex.

Aclaró que no tiene nada en contra del ritmo, porque incluso lo interpretó cuando propuso que en el tema “La guadalupana”, interviniera el rapero Big Metra, pero consideró que algunos de sus exponentes dicen “una cantidad de sandeces a través de sus letras”.

“El ritmo me da igual, no tiene nada de malo, pero hay letras demasiado machistas, utilitaristas, inconscientes e irresponsables. No me gusta que se vea a la mujer como un objeto, es un ser, una divinidad y una hermosura. No está aquí para darnos placer”, subrayó.

En ese sentido, hizo un llamado a la conciencia y responsabilidad porque la música la escuchan todos: niños, mamás y papás.

“La música debe inspirar cosas nobles, tiene que transmitir sinceridad. Hay una responsabilidad en el artista, no se trata de ser famoso y exitoso a costa de lo que sea, ese no es el camino”, enfatizó Acha, quien en 2009 ganó el Premio Grammy Latino como Mejor Artista Nuevo.

Admitió que, en ocasiones, son las propias disqueras las que obligan al intérprete a incursionar en ese género dado que es una tendencia mundial, pero también se puede proponer otra temática dentro del mismo concepto o negarse de manera contundente.

“Sé que le preguntaron a Pablo Alborán (si deseaba incursionar en el reggaetón) y dijo que no, lo mismo que a mi papá (Emmanuel). Es un tema muy complicado porque de por medio hay contratos y si en éste ya te están diciendo que si firmas estás aceptando que te obligan, pues entonces no te queda de otra. Es eso, cárcel o te entierran en un cajón, no ves la luz y tu música se queda guardada”.

Para Alexander Acha, el verdadero arte, “aquel que es puro y auténtico, es el que no se hace para lucrar”.

Recordó que cuando lanzó el éxito “Te amo” (2008), lo analizaba como una letra muy arriesgada para su época porque “empezaba raro y con armonías distintas”.

“Los primeros tres meses me preocupaba porque tardó en jalar. Incluso, le preguntaba a los de la disquera: ‘¿Qué está pasando?’. Hasta que de repente entró, pues lo que tiene cierta originalidad tarda porque no estás acostumbrado a oírlo. Sin embargo, con la repetición de las escuchas empieza a funcionar y a veces son las canciones que más se quedan”.

De ahí que hizo un llamado a las disqueras para que apoyen el arte y respeten el estilo y propuesta del artista.

“Y si no te gusta, no lo firmes, no lo apoyes y no lo contrates, pero no se vale que lo quieran cambiar”.

Lamentó así que muchos jóvenes talentos, que llegan a las grandes transnacionales con la ilusión de ser famosos, terminen siendo “embaucados” y no sepan de lo que se trata a la hora de estar firmando su contrato.

“Con todo y sus controversias, pero Luis Miguel, por ejemplo, ha mantenido su esencia. Algunos dicen que le faltó evolucionar y puede ser. No obstante, durante muchos años tuvo una identidad y personalidad muy clara. Yo creo más en las carreras de resistencia que de velocidad, al él lo respeto y lo admiro”.

La noche del miércoles, Alexander Acha ofreció un “showcase” para dar a conocer el primer sencillo “Perdón”, que se incluirá en su próximo disco. Compartió que lo compuso hace cuatro años cuando aún no contraía nupcias con su actual esposa María Rojo de la Vega.

“Ella era mi novia y tenía que formalizar porque ya había pasado el tiempo de prueba y había que empezar en serio. La verdad, me asusté un poco porque me acordé de la experiencia que traía. Tenía menos de 26 años y le dije que todavía no estaba listo y me mandó a volar”.

Dijo que durante una semana se sintió miserable, infeliz y vacío, por lo que en su honor compuso “Perdón” al piano. Se trata de un proyecto independiente que ya está disponible en todas las plataformas y redes sociales, mientras que este jueves se estrena el video alusivo.

Será en octubre cuando calcula tener concluidos los temas y analizará si incluye algún dueto. Asimismo, anunció que prepara un nuevo “show”.

Alexander Acha mencionó que sus éxitos musicales le han dado popularidad, incluso en otros países, pero sobre todo identidad, lo que considera es más difícil de conservar en la carrera del cantante.

“Es difícil hallar el balance entre evolucionar, porque tienes que hacerlo, y no alejarte de tu esencia. Cuando estás en el estudio componiendo y quieres intentar nuevos acordes y armonías para probar otras cosas, siempre hay un reto de saber hasta dónde está tu límite, porque no todos podemos hacer de todo”, concluyó.