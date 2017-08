Alejado Julión Álvarez de su familia por temor

Julión Álvarez dejo entre ver que además del fuerte proceso legal que atraviesa al ser vinculado con una red de lavado de dinero, le preocupa que su teléfono esté intervenido y sea espiado, por lo cual no ha podido comunicarse con su familia.

“De repente vi a mi papá como que se agüitó, le dije: ‘api, no pasa nada'”, expresó el cantante.

“El tema es difícil y aparte de que no es tal cual, igual que los mensajitos, los mensajitos dependiendo, se pueden escribir de una manera y se pueden interpretar de otra cuando son temas así, no sólo esto, cuando ha habido chismes de atrás, yo no quiero que me hable nadie, ni mi mamá, ni mi papá, o sea que ellos saben, no me gusta hablar temas por teléfono y menos con este tema delicado, yo no platico cosas por teléfono de nada absolutamente”.

De la misma forma, el cantante pidió respeto para su familia, a la cual ha tratado de mantener aislada de todos los escándalos que ha enfrentado en su carrera. “Sí les pido de favor ojalá pueda seguir manteniendo esta cosa por separado, a parte”.