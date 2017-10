Al grito de “¡Fuerza México!”, Paul McCartney insta a mexicanos a seguir adelante

Paul McCartney sumó anoche su voz a los mensajes alentadores para México, tras los dos terremotos que azotaron al país en septiembre pasado, y animó a la nación a seguir adelante al grito de “¡Fuerza México!”.

En su regreso a la CDMX, el ex Beatle puso en práctica sus conocimientos de la lengua de Cervantes y envió palabras aliviadoras a los mexicanos, durante su presentación en el Estadio Azteca, donde reunió a 48 mil 300 personas, de acuerdo con cifras de la promotora Ocesa.

Durante su actuación, el músico levantó el puño haciendo referencia a la señal que llamaba a la calma en la búsqueda de vidas dentro de las zonas de desastre, después del sismo de magnitud 7.1 del 19 de septiembre pasado, previo a interpretar Maybe I’m amazed.

“¡Fuerza México!”, lanzó el veterano rockero, mensaje que repitió en su clásico “Let it be” desatando el júbilo y la emoción del público asistente que se dio cita para ser testigo de la gira del veterano rockero, One on One tour.

Previo a su llegada a la capital, Macca, como le llaman de cariño sus seguidores, expresó su apoyo al pueblo de México por los dos terremotos que sacudieron al país el mes pasado y que dejaron más de 400 muertos: el del 7 de septiembre de magnitud 8,2, el más poderoso en un siglo y que afectó al sur, y el del 19 de septiembre, de 7,1 y que golpeó al centro del país.

“Hola, mis amigos mexicanos. Soy Paul McCartney y les deseo lo mejor a todos ustedes y les mando mi cariño y apoyo tras estos tiempos tan difíciles por los que han pasado recientemente”, escribió McCartney en Twitter.

El cantautor volvió al país después de cinco años de aquella maravillosa experiencia que le dejó su presentación del 2012 en el Zócalo, donde actuó ante unas 200.000 personas.

“¡Hola, México! Buenas noches. Esta noche vamos a cantar algunas canciones viejas, otras nuevas y algo intermedio. ¡Armaremos toda una fiesta!”, anticipó McCartney a sus fans a su arribo al escenario del llamado Coloso de Santa Úrsula.

Una vez instalado sobre el entarimado, McCartney hizo un largo recorrido de casi tres horas, por toda su carrera musical que abarcó canciones de su primer trabajo con The Quarrymen hasta su más reciente colaboración con Kanye West y Rihanna, además de clásicos de The Beatles, Wings y temas de su catálogo en solitario.

Canciones como A Hard Day’s Night, Save Us, Can’t Buy Me Love, Letting Go, Let Me Roll It, We Can Work It Out, Love Me Do, Eleanor Rigby, Live and Let Die y Hey Jude fueron coreadas por miles de personas en una noche mágica e inolvidable para sus fieles seguidores.

El legendario bajista de 75 años presenta One on One tour, su gira que comenzó en Estados Unidos en 2016, misma que lo ha llevado a tocar 41 shows en 12 países diferentes y ha reunido a más de 1.2 millones de personas.

Fuente: 24 Horas