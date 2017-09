Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann están esperando su primer bebé

Siempre muy cercanos con sus fans, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann sorprendieron hoy a sus seguidores en redes sociales al anunciar que están en la dulce espera de su primer hijo. Con una romántica foto en la que aparecen fundidos en un beso, los actores quisieron gritar al mundo la feliz noticia que, a decir de ellos, ya es imposible ocultar. A quince meses de su matrimonio, este bebé viene a unirse a la familia que la pareja forma con Lorenza, la hija mayor del actor. Lo anterior lo publicó la revista

Fue Mauricio quien decidió dedicar un emotivo mensaje en el que recordó su debut como papá y la emoción que siente ahora que repetirá la experiencia: ““Hace 13 años viví una de las experiencias más maravillosas de mi vida. Y hoy nuevamente se me llena el corazón al volver a vivir esta hermosa experiencia con la mujer que ¡amo! Está siendo un viaje muy especial en nuestras vidas y como no se podrá ocultar más porque el bebé está creciendo rapidísimo, quisimos que lo supieran por nosotros primero. Es algo muy íntimo y especial que queremos disfrutar en familia. Gracias por su respeto y buena vibra a nuestros amigos, familia y ¡a todos los que nos siguen! Te amo @aislinnderbez . (No quisimos dar ninguna exclusiva y preferimos usar este medio para compartir detalles futuros.) Gracias por su comprensión”, escribió el actor en Instagram junto a una postal de su viaje por Costa Rica.

Por su parte, Aislinn compartió el mismo texto de su marido y añadió: “Ya te estamos esperando con muchísimo amor y estoy muy emocionada de vivir esto por primera vez… Te amo @mauochmann”.

Hace apenas una semana, durante el estreno de la cinta Hazlo como hombre, que protagonizan, la pareja fue cuestionada sobre sí estaban planeando escribirle a la cigüeña cuestionamiento al que Mauricio respondió con mucha simpatía al asegurar que miraba diario al cielo pidiendo que ya llegara, obviamente en ese momento ya sabía que su mujer estaba embarazada.