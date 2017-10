África Zavala defiende a Eduardo Yáñez y dice que “empezaron a molestarlo”

La cachetada que Eduardo Yáñez dio al reportero Paco Fuentes sigue siendo tema de conversación, por lo que África Zavala (quien fue pareja del actor), ya salió a opinar y a defender al actor, informó SDPnoticias.

Regresando al tema, esto fue lo que opinó la actriz de la agresión en entrevista con el programa Despierta América:

“Pero también todos conocemos a Eduardo y sabemos que es de mecha corta. Él hizo todas las entrevistas, fue muy respetuoso, pero aquí también empezaron a molestarlo. Yo también creo que si alguien se burla de tu vida privada o de algo que te duele mucho, pues vas a reaccionar”.

No obstante, aclaró no apoyar la agresión: “No estoy de acuerdo en que haya reaccionado así. pero también no estoy de acuerdo en que la otra parte lo haya hecho así porque se estaba burlando de algo que es muy delicado”.

Finalmente, aseguró que Yáñez es un gran padre y que a veces “los hijos reaccionan de maneras muy raras.”