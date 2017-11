Afirman que Silvia Navarro y Adriana Louvier no se soportan

Semanas atrás se viene diciendo que la relación de Silvia Navarro con su compañera de telenovela, Adriana Louvier, es pésima, que no se soportan y que ambas desean dejar de verse una vez que concluya “Caer en tentación”, informó SDPnoticias.

No obstante, su deseo no se cumplirá, no por ahora.

De acuerdo con la revista TV Notas, el melodrama se alargará debido a la gran aceptación.

Sin embargo, como todo tiene solución en esta vida, las actrices se estarían apresurando a grabar sus escenas para no tener que verse por mucho tiempo.