Adela Micha acepta que era una “gata” en Televisa

La periodista Adela Micha platicó con Jorge “El burro” Van Rankin, para su plataforma de redes sociales “Estado inconveniente”, y sin temor a nada, habla de su labor en la empresa Televisa de muchos años. Lo anterior lo publicó el diario Debate.

Micha cita que se siente bien trabajando ahora en su plataforma “Saga”, para redes sociales.

“La pasaba muy bien en Twitter, era otro mundo en sus inicios, algo como mágico y divertido, y la descuidé; ahora la estoy relanzando. La descuidé por cuestiones de falta de tiempo, ya que estaba en Televisa y en radio, y como dice Martha Debayle, era como una ‘gata’… escribo, redacto, edito, voy por el café.”

Micha ahora da gran parte de su tiempo a “Saga”, un parteaguas en su vida profesional. “Es mi apellido materno. No quise nada relacionado con Adela Micha. Estuvo padre ponerle así.”

La periodista señala que para muchos de sus compañeros que salieron de Televisa fue un golpe duro haber salido de allí.

“En realidad yo no pretendía envejecer allí. Tuve muchas ofertas de trabajo, tomé mi tiempo para decidir y no me quedé nunca sin trabajar.”

En otra parte de la entrevista, Van Rankin la cuestiona sobre cómo visualiza el 2018 en el terreno de la política.

“¡Malísimo! Yo creo que va a ser una cosa espantosa lo que se ve y lo que se oye. El 2018 se va a poner muy fuerte… Vamos a ver mucha porquería.”