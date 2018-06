Acusan a Justin Bieber de usar insultos racistas durante un pleito en Cleveland

El mánager de Justin, Scooter Braun, saltó a Twitter para defenderlo de la acusación de Rodney, y para hacer una acusación propia: que Rodney está haciendo esto por dinero.

Scooter tuiteó: “Justin Bieber ha hecho muchas estupideces en su pasado pero lo que también ha hecho es pedir disculpas de sus errores. Esta afirmación más reciente contra él es completamente falsa y una invención de un hombre que trató de impulsar por dinero durante los últimos años.

Enseguida el tuit original:

Justin Bieber has done a lot of stupid things in his past but what he has also done is apologize and own those mistakes. This most recent claim against him is completely false and a fabrication from a man who tried to push for money for the last several years

— Scooter Braun (@scooterbraun) June 8, 2018