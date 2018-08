Acusan a Juanpa Zurita de recaudar 25 mdp para damnificados y no entregar el apoyo

Tras el sismo del 19 de septiembre, decenas de personas se volcaron a recaudar ayuda y por supuesto no podían faltar los apoyos de los famosos, entre ellos Juanpa Zurita.

Según lo da a conocer TVyNovelas, retomado por Radio Fórmula, el también famoso youtuber no ha cumplido el compromiso, pese a que desde su cuenta de Twitter, el 20 de abril publicó: “A partir de hoy habrá entrega cada 2/3 semanas”.

Pero, hasta ahora, ninguna de las 50 casas que aseguró que construiría, con el dinero recaudado mediante una campaña, ha sido entregada a las víctimas del temblor del 19 de septiembre de 2017.

Así lo indica la revista al detallar que Juanpa Zurita recaudó alrededor de 25 millones de pesos por medio de la campaña Love Army México y de dicho monto ha justificado 11.6 millones en la construcción de 50 viviendas en el municipio de Ocuilan de Arteaga, Estado de México, sin embargo, a casi un año del sismo, ninguna ha sido terminada.

TVyNovelas publica que Catalina Estrada, directora de Fundación Origen, quien trabaja en la parte de Desarrollo Social del proyecto y en equipo de Juanpa, no pudo asegurar si han entregado alguna vivienda.

“En el tema de Love Army presentamos nuestro modelo para intervenir en la parte social. La entrega de las casas la están viendo para pronto entregar más. No te sé decir; tendría que revisar cómo están las entregas. Échale a tu casa te puede decir mejor, es quien se dedica al tema de la construcción” dijo Estrada cuando se le cuestionó sobre los avances en las entregas.

Agregó que “hemos detectado posibilidades de temas de productividad y estamos haciendo diagnósticos comunitarios con la gente. Contentos y con un reto muy grande, los tema que nos ocupan son el familiar y social”.

Cuando se le cuestionó sobre el numero de viviendas terminadas, esto comentó: “Para el tema de construcción puedes hablar con Love Army o Échale a tu casa. Nosotros no damos información, no atendemos a medios de comunicación porque es un acuerdo que tenemos. Estoy en una reunión ahora y no te puedo dar una cifra porque no me quiero equivocar, pero prefiero que Bernardo, quien lleva los números de lo que se ha entregado, sea quien se comunique contigo…”

En la ampliación de su información, TVyNovelas acudió al municipio mexiquense constató que ninguna de las 50 edificaciones en construcción está 100 por ciento concluida.

Eso parece tener sin cuidado a Juanpa Zurita, pues la publicación resalta que no ha parado de “vivir y disfrutar su vida en viajes y eventos que publica en sus redes sociales”.

Además, señala que la jefa de Juanpa Zurita, Brenda Tubilla, es prima hermana de Karime Macías, la esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Tubilla, dice TVyNovelas, citada por Radio Fórmula, se desempeña como la presidenta de la compañía DW Entertainment, que representa a youtubers como Juanpa, Pamela Allier, Juca, Rix, DebRyanShow, Nath Campos y Alex Strecci, entre otros.