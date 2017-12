Acusan a expresentador de conducta sexual indebida

John Hockenberry, que hace meses dejó de conducir un programa de la radio pública en la Ciudad de Nueva York, fue acusado de conducta sexual indebida por una escritora y algunas de sus otrora colegas.

Suki Kim dijo que conoció a Hockenberry en 2014 como invitada en el programa The Takeaway de la estación de radio WNYC. Después, el presentador envió a Kim varios correos electrónicos que la hicieron sentirse incómoda porque le solicitaba la dirección donde vivía para enviarle cartas y en el renglón de asunto él ponía “necesito otra dosis de ti”, escribió la autora en un artículo publicado en la página web de New York Magazine.

Hockenberry, de 61 años, dejó en agosto el programa The Takeaway que conducía desde 2008, con el argumento de que era hora de seguir adelante. El periodista ganó cuatro premios Emmy.

Después de que salieran las acusaciones contra el magnate de medios Harvey Weinstein, Kim decidió preguntar a excolegas de Hockenberry si alguna vez se sintieron incómodas, dijo la autora en el texto. Una excolega, Kristen Meinzer, contó que él le hizo proposiciones no deseadas y le escribió notas explícitamente sexuales en las redes sociales, según Kim. Meinzer finalmente dejó el programa.

Otras mencionaron un comportamiento similar pero no quisieron que las identificaran en el texto. Kim, autora de Without You, There Is No Us: Undercover Among the Sons of North Korea’s Elite, se quejó en febrero ante la estación.

En un comunicado, la Radio Pública de Nueva York (NYPR por sus siglas en inglés) calificó de alarmantes los señalamientos contra Hockenberry y afirmó que la conducta descrita en el artículo “claramente viola las normas y prácticas laborales de la NYPR”.

Una portavoz de la Radio Pública de Nueva York dijo que el contrato de Hockenberry venció el 30 de junio y no fue renovado. Agregó que la compañía no estaba en posición de comentar por qué no fue renovado el contrato.

The Takeaway dijo en Twitter que el programa estaba preocupado por el contenido del artículo y tomaba muy en serio los señalamientos.

Hockenberry, que anda en silla de ruedas debido a la parálisis que sufrió en la secundaria debido a un accidente automovilístico, expresó en un comunicado que dirigió al sitio web su horror por la incomodidad que causó a personas.

The Takeaway, hoy conducido por Todd Zwillich, tiene 2,7 millones de radioescuchas a la semana y es transmitido por más de 270 estaciones.