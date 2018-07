Actriz trans reclama protagónico de Scarlett Johansson

La actriz, Scarlette Johansson protagonizará un papel transgénero en su nueva película Rug & Tug, será la biografía de Dante Gill quien fue el líder de una red de prostitución, quien nació como una mujer; pero se hacía conocer como hombre.

El papel del cual será protagonista Johansson causó severas críticas por parte de la comunidad trans a través de redes sociales.

Actrices como Trace Lysette y Jamie Clayton, denunciaron que no era justo que a la trans, únicamente les dan papeles para protagonizarse; pero no protagonizar papeles contrarios a sus preferencias sexuales.

A través de un comunicado Johansson recalcó que la críticas pueden “remitirse a los representantes de Jeffrey Tambor, Jared Leto y Felicity Huffman para más comentarios”; fueron actores “cisgénero” premiados por la interpretación de personajes de la comunidad trans.

La actriz, Trace Lysette, fue una de las principales críticas que forma parte de la comunidad trans, argumentó que los actores trans no tienen mayor posibilidad de trascender para interpretar papeles que no sean parte de la comunidad.

“Así que ustedes pueden seguir interpretándons pero nosotros a ustedes no? No sólo nos interpretan y nos roban la narrativa y las oportunidades, sino que se dan palmaditas en la espada con trofeos y reconocimientos por imitar lo que nosotros vivimos”, compartió Lysette en la red social.

Oh word?? So you can continue to play us but we can’t play y’all? Hollywood is so fucked… I wouldn’t be as upset if I was getting in the same rooms as Jennifer Lawrence and Scarlett for cis roles, but we know that’s not the case. A mess. https://t.co/s8gBlBI1Sw

— Trace Lysette (@tracelysette) July 4, 2018