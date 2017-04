Actriz explica por qué no reportó su violación

La actriz neoyorquina Abigail Breslin se está abriendo sobre por qué no reportó que fue violada por una persona con la que mantenía una relación, informó la Agencia AP.

En un mensaje publicado en Instagram, Breslin expresó que “estaba en total shock y negación” y que no quería verse a sí misma como una “víctima”, por lo que fingió que nada ocurrió.

Además, la protagonista infantil de Little Miss Sunshine (2006) dijo, “temí que no me creyeran”, pues estaba en una relación con la persona que la violó.

La actriz de 21 años respondió a un comentario revelando que hace año y medio le diagnosticaron estrés postraumático.

Dijo que ha hecho progresos pero que todavía tiene dificultades.

Breslin protagonizará el remake musical de Dirty Dancing en la ABC en mayo.