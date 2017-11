Actor de Rápidos y Furiosos llora desesperado por su hija

La desesperación de no poder tener contacto con su pequeña hija de 10 años de edad, por enfrentar un proceso legal en su contra por violencia familiar, el famoso actor Tyrese Gibson, publicó un video en sus redes sociales, se le observa llorar desconsoladamente por la ausencia de su niña, también arremete en contra de sus compañeros de actuación de “Rápidos y furiosos”, informó Europa Press.

Gibson aparece en la grabación con una playera negra, en la parte de su pecho tiene escrita la siguiente frase, “Shayla (hija) es lo máximo”, relata la terrible situación que está viviendo después de que Norma Michell con quien solo permaneció casado diez meses en el año de 2007, realizó una denuncia en su contra por violencia familiar.

Con lágrimas en su rostro y con voz entre cortada el actor reprocha a su ex esposa por haber conseguido una orden de restricción temporal en su contra que le prohíbe acercase a ella y a su hija, acusándolo de ser un hombre violento al grado de dejar a la niña sin poderse sentar por varios días de la golpiza que asegura le propino Gibson.

“Estoy en 13 mil dólares al mes. Qué más quieres de mí, no te odio, Norma. No sé por qué tú sí me odias a mí, pero no puedes despertar un día y decidir acusarme de haber hecho algo que no hice. Y no he podido decir nada porque no me lo han permitido”, relata el actor.

Durante la grabación Gibson, expresó tener fuertes problemas financieros y amenazó con no continuar en “Rápidos y furiosos” si participa el actor Dwayne Johnson. Responsabilizándolo de sus problemas económicos, al ser él el responsable de retrasar el rodaje de la novena entrega de la película, por “La Roca”.

Señaló a sus amigos multimillonarios por no apoyarlo en estos momentos difíciles, asegurando que él siempre ha estado con ellos cuando lo han necesitado

“He estado allí para ellos, por qué ellos no están ahora para mí”, dijo Gibson en su video de Facebook.

En su cuenta de Instagram, el actor volvió a emitir comentarios en contra de Dwayne Johnson señalándolo de “payaso” y dijo que analiza dejar su personaje de Roman Pearce si él continua en el rodaje.