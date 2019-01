Acciones de Netflix suben tras triunfo de Roma y otras de sus producciones en los Globos de Oro

Las acciones de Netflix Inc. subieron casi 6 por ciento luego de que producciones y artistas de la plataforma de streaming ganaron cinco premios en los Golden Globe.

En la Bolsa de Nueva York, el precio de las acciones de Netfilx pasó de 297.57 dólares al cierre del viernes, a 315.34 dólares, con una ganancia de 5.97 por ciento. En la Bolsa Mexicana de Valores, la plataforma ganó 6.33 por ciento.

Roma, la película mexicana aclamada por la crítica, ganó como mejor film en idioma extranjero, y su creador, Alfonso Cuarón, recibió el premio al mejor director.

Según los críticos, Roma podría ser la primera película producida por una plataforma digital en ganar un premio Oscar, marcando un antes y después en la industria cinematográfica.

La plataforma también obtuvo los premios al mejor actor de drama para Richard Madden en Guardaespaldas (The Bodyguard), así como la mejor serie de comedia por El método Kominsky (The Kominsky Method), y de mejor actor de comedia para Michael Douglas, también la misma serie.

La ganancia de Netflix de este lunes se suma al alza de 9.72 por ciento que obtuvo la compañía el pasado viernes en el Nasdaq luego de que analistas de Goldman Sachs expresaran que la plataforma podría ser la mejor apuesta de inversión en Internet actualmente.

En el último reporte financiero de Netflix (tercer trimestre de 2018) la compañía registró un incremento de 6.96 millones de suscripciones entre julio y septiembre de 2018.

En Estados Unidos, su base de suscripciones aumentó 1.09 millones y en el resto del mundo sumaron 5.87 millones.

De acuerdo con un análisis de Investing.com, la clave de este impresionante crecimiento es la estrategia de expansión a nivel mundial en áreas donde todavía hay un montón de margen de crecimiento. En el tercer trimestre de 2018, el 84 por ciento del crecimiento de suscriptores de Netflix vino a nivel internacional, como Brasil, Inglaterra, Canadá y la India.

El éxito de Netflix a la hora de atraer espectadores no es ningún secreto. La empresa está gastando miles de millones de dólares en contenidos originales. Ofrece películas muy populares y series limitadas, incluyendo las favoritas de espectadores y crítica como House of Cards, The Crown, Ozark, y la comedia de animación BoJack Horseman, así como las series Insatiable y Maniac, señaló el análisis.