A lo Bob Ross, así de loco está el primer teaser trailer de “Deadpool 2”

Bob Ross es un pintor estadounidense que se hizo popular en los años 80 por un programa educativo llamado El placer de Pintar (The Joy of Painting). Sí, lo se. Has entrado aquí para ver el primer tráiler de Deadpool 2, pero antes tendrás que lidiar con un hilarante homenaje del mercenario bocazas a Bob Ross.

Eso es precisamente lo que ocurre con el primer, breve e intenso teaser tráiler de DeadPool 2, que Ryan Reynolds lo ha escondido en un homenaje al popular pintor inusitadamente largo. Te podría decir en qué segundo está el tráiler o marcar ese punto en el vídeo de YouTube, pero eso sería estropearle la gracia a Mr Pool.

¿Que por qué esa pasión con Bob Ross? Ni idea, pero el primer cartel que avanzaba la película (abajo) imitaba a otro pintor estadounidense, el mítico Norman Rockwell. Probablemente se trate de una referencia que es graciosa en su propio absurdo, como la de Wham!.

Fuente: Vanguardia