A Joaquin Phoenix no le importan los opiniones sobre su ‘Joker

Que el Joker es uno de los villanos más carismáticos del Universo DC está tan claro como que también es uno de los más utilizados. Jack Nicholson, Mark Hamill, Heath Ledger o Jared Leto ya saben lo que es interpretar al Príncipe Payaso del Crimen. Y ahora, Joaquin Phoenix,quién lo encarnará en el nuevo filme de Todd Phillips, ha admitido que “no le puede importar menos” lo que la gente piense de su Joker.

El actor ha concedido una entrevista al portal estadunidense Indie Wire donde explica su método de preparación de sus personajes a la hora de interpretarlos y admito que no le importa lo que la gente piense de su papel de Joker.

“No me podría importar menos. Realmente no me fijo mucho en lo que piensa la gente. A quién le importa, Mi enfoque para cada película es el mismo. Lo que me interesa es el realizador y la idea del personaje“, ha desvelado el actor, quien admite que le da igual la presión de encarnar al Príncipe Payaso del Crimen.

Además, Phoenix ha revelado que no le “importa qué género” o que “presupuesto” tenga la película porque lo importante es que “se sientan únicas”.

“Es como lo que buscas en un amante. Lo sabes cuando sucede”, asegura el intérprete.

La película sobre los orígenes de Joker será un filme independiente que no estará relacionado con Escuadrón Suicida, Batman v Superman, Liga de la Justicia ni el resto de películas de los Mundos de DC.

Una cinta independiente, de la que todavía no se conoce la fecha de estreno, con un presupuesto de apenas 55 millones de dólares que se centrará en “un hombre despreciado por la sociedad” y que será, por tanto y según ha adelantado su director, una historia sobre el origen de un villano, pero también una fábula con moraleja sobre cómo creamos nuestros propios monstruos.

Fuente: Vanguardia