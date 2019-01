A Carlos Rivera le piden matrimonio y le invitan la gasolina en León

El efecto que Carlos Rivera tiene sobre la gente provoca reacciones de todo tipo. Desde gritos ensordecedores, chiflidos y aplausos, hasta gente que le pide matrimonio, portan carteles ingeniosos y hasta le avientan rosas.

Esto y más fue lo que el cantante mexicano provocó la noche del viernes al inaugurar la cartelera de actividades en la Feria Estatal de León 2019 y traer parte de su Guerra Tour.

Minutos después de las 11:30 de la noche, Rivera apareció en el palenque portando un pantalón entallado negro a juego con una playera blanca y chaqueta roja con estilo militar, quien desde su llegada alborotó al público, para que después de Interpretar Amo mi locura con sugerentes movimientos de cadera, pidiera al público de León que “lo disfrutaran” y vivieran una guerra a su lado.

“Muy buenas noches León, estamos aquí una vez más; pero no es una vez cualquiera, esta vez el Palenque está completamente lleno y, no es por nada, pero a mí me encanta porque es con el que inicio año y me da suerte. Esta noche soy exclusivamente de León, Guanajuato. Esta es su guerra, esta es mi guerra, esa donde siempre han sido mi valor”, dijo emocionado.

La noche fue complementada por otros temas como “Serás”, “Voy a amarte”, “Te esperaba” y “Sígueme”, en donde aprovechó para entablar conversación con sus “riveristas”, y en donde leyó las cartulinas que se alzaban entre el público. Desde una chica que le pedía matrimonio, portando un velo sobre su cabeza, hasta unos que le invitaban la gasolina, en alusión a la situación actual y que tomó con gracia, así como una chica más ingeniosa y que por medio de flechas colocadas entre distintas personas del público, lograron que el cantante le pidiera se uniera a su lado y a quien le bailó, canto y culminó dándole un tierno beso.

Momentos románticos también fueron parte de la velada, en donde le pidió al público que creyera en sus sueños así como en encontrar a la persona indicada, porque “Algún día encontraremos a la persona indicada y reconoceremos que es esa persona a la que estábamos esperando”, dijo.

“Recuérdame”, “El hubiera no existe”, “Te amo hoy”, “Ya no vives en mí” y “Que lo nuestro se quede nuestro”, fueron otros de los temas con los que Rivera complació a la gente de León. Otros artistas que serán parte de la Feria Estatal serán Río Roma, Edith Márquez, Banda MS, Los Tucanes de Tijuana y CD9, entre otros, la cual culminará el próximo 6 de febrero.

