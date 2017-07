¡Ya volvimos!-Bazán y Zapata, encumbrados-Cicatriz tricolor

SIN CONTRATIEMPOS, MUCHO más concurrido que su Consejo Político Estatal del pasado 18 de junio, pero tampoco como en las glorias de antaño, así es como trascurrió ayer la ratificación de Omar Bazán y de Georgina Zapata como presidente y secretaria General del CDE priista, además de con la venia del mandamás de los tricolores en el país, Enrique Ochoa Reza, quien en esta ocasión y ya con el panorama planchado, no dejó plantados a los ahí presentes y sí se apersonó en la sede del PRI, desde donde lanzó un discurso con la intención de continuar con la operación cicatriz en la herida que dejó los disputados puestos que hoy ocupan el Niño Maravilla y la chamaca cetemista, además de arengar a la militancia a mantenerse firmes para recuperar Chihuahua y de paso reafirmar la Presidencia de la República.

Un discurso similar fue el que lanzaron precisamente los nuevos dirigentes, Zapata y Bazán, quienes insistieron en unificar al priismo, sobre todo por ciertos actores políticos que se quedaron en la raya viendo cómo el ex diputado que ya tenía rato fuera del estado, se afianzaba en la nueva dirigencia de la familia revolucionaria, pero que no por ello le hicieron el feo y sí acudieron a presenciar su unción delante de su jefe nacional y dos de sus ex gobernadores, Fernando y Reyes Baeza, así como de Patricio Martínez, el senador que hizo pisa y corre debido a que le surgió un problemita de salud.

Sin embargo, la que de plano no acudió a pesar de la presencia de los ex aspirantes al puesto de líder tricolor, tales como Pablo Espinoza y Fermín Ordóñez, además de los chicos de la planilla RBD, el diputado Alex Domínguez y el cerebro detrás de la operación, Marco Quezada, fue la senadora Lilia Merodio, a quien dos días antes del registro la bajaron de su aspiración por cuestiones de grilla y unidad política, pero que ayer demostró que la operación cicatriz, con ella tardará más tiempo.

Pero la que sí de plano ni se apersonó y mucho menos un mensaje de despedida envió, fue la hoy ex secretaria General del CDE, Liz Aguilera, quien ni adiós dijo y ni las gracias mandó tampoco, cuestión que los malosos nos comentan que fue bastante criticado entre la raza tricolor, ya que la chamaca, ex diputada y ex contralora del Estado, en quien por cierto pesan algunas observaciones por presunta corrupción, decidió seguir con sus vacaciones en Europa.

******

Y PARA NO dejar que se rompa el lineamiento del priismo de volver a colocarse y reorganizarse, hoy el recién encumbrado dirigente del PRI Estatal, Omar Bazán, ofrecerá una rueda de prensa en la Sala de Juntas de las oficinas de la Dale, con el objetivo puesto en informar acerca de los proyectos que encabezarán él y Georgina Zapata de cara al año que entra y a los años venideros, pues ambos estarán al frente del tricolor de aquí hasta el 2021.

******

AL QUE SE le amontonó la rueda de prensa con la del nuevo líder priista fue al diputado federal, Alex Domínguez, quien ayer también se paseó por la Asamblea que ratificó a Omar Bazán como nuevo dirigente, y es que el legislador saldrá a cuadro hoy a las 10 de la mañana en un céntrico hotel del Centro de la ciudad, en donde la grilla no será partidista, sino que irá tendida al aspecto de la seguridad en el estado, pues como encargado de ese tema en la bancada de los diputados del PRI en el Congreso de la Unión, Alex buscará resucitarlo a pesar de que prácticamente el Estado se paralizó con la salida de varios funcionarios, incluido el gobernador Javier Corral, de vacaciones.

******

EL QUE COMENZÓ una gira de agradecimiento por diversos municipios de la entidad, luego de que no resultara electo como dirigente del PRI Estatal, a pesar de tener el apoyo de varios Comités Directivos Municipales, es el ex líder del CDM de la capital, Fermín Ordóñez, quien ayer acudió sin recelo ni resentimientos a la asunción de Omar Bazán, sin embargo, se supo que durante los próximos días, Fermín continuará con sus recorridos para decirles gracias a los que lo apoyaron.