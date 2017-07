¿Y Javalera apá?-TP’s de la abundancia-Atole educativo

UN EX FUNCIONARIO estatal que muy seguramente ya cuenta con una orden de aprehensión en el escritorio del fiscal César Peniche, es sin duda el ex director de la COESVI y de la Junta Central de Agua y Saneamiento, ni más ni menos que Raúl Javalera, uno de los priistas más cercanos al ex gobernador César Duarte y que a pesar de haber encabezado dos de las dependencias más manchadas de corrupción durante el pasado sexenio, no ha podido ser detenido por su presunta participación en los desmanes, además de que cuando comenzaron a salir las órdenes de tacos exprés, se amparó para impedir ser detenido.

Peeeero, los malosos nos comentan que el ex director de la JCAS que en el 2013 cedió su lugar al fallecido Carlos Hermosillo, es tan cercano a su paisano de Balleza, que incluso los chicos de la INTERPOL se preguntan si es que no anda a salto de mata en conjunto con el ex gobernador y cuando llegue su detención, también caiga don Raúl, con eso de que chance y siguió al ex jefe también en las malas.

******

YA QUE HABLAMOS de los actos de corrupción que exhibieron a los ex funcionarios estatales, tremenda flor de la abundancia con testigos protegidos la que pretendía armar un TP, que en la actualidad es resguardado por la Fiscalía General del Estado en aras de sus declaraciones, y es que los malosos deslizaron que el mozuelo, de quien su nombre se encuentra escondido bajo mil candados, comenzó a invitar a sus ex colegas en el organigrama de la pasada administración del Gobierno del Estado para que se ampararan ante la justicia del Nuevo Amanecer.

Es decir, llamó a varios de sus conocidos para que evitaran ser arrestados a cambio de información que delatara a otros de sus correligionarios, pues tal parece que al interior de administración del gobernador Javier Corral, más se les perdonan sus delitos si arriman y destapan aún más la cloaca de la corrupción duartista, algo así como la DEA en los Estados Unidos y su programa de testigos protegidos para capturar a narcos.

******

BAJO LA MISMA línea de las uñas largas de los políticos y tras los tumbos que dio el Sistema Estatal Anticorrupción que envió el gobernador Javier Corral al Congreso local, en serios aprietos se encuentra lo que sería la Fiscalía anticorruptos que planea implementar el mandatario estatal, pues la fecha límite para referirse al tema en los estados del país que aún no entran al quite es el 18 de julio, si no, la sanción vendrá de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y será la máxima autoridad justiciera la que le jale las orejas al Gobierno del Estado, incluso metiendo su cuchara para que se aplique y así dejar de lado lo que serían las propuestas de Corral, no es que unas sean peores o mejores que las otras, simplemente con la intervención de la SCJN, las designaciones ya no quedarían a modo ni negociadas.

******

PURO ATOLE CON el dedo, es lo que los malosos afirman que la Secretaría de Educación que encabeza Pablo Cuarón les está dando al Sindicato del CECYTECH, y es que en las mesas de diálogo que organizó el empresario juarense para solucionar la problemática de seguridad social que exigen los cientos de empleados de dicho subsistema, las cuales se han realizado en las oficinas de la Dirección General, son ni más ni menos que un montaje para taparle el ojo al macho, un guión casi perfecto para callar a los profes y a la prensa, sin embargo, trascendió que todo está diseñado para enviarlos finalmente al IMSS, institución donde desconocerían la antigüedad de más de veinte años y sin posibilidad de alcanzar ninguna pensión.

Además, los que más saben nos informaron que las autoridades que son invitadas a estas mesas de diálogo tienen la encomienda de impedir la afiliación a Pensiones Civiles, la única institución que reconocería la antigüedad de los trabajadores, incluso nos comentan que la parcialidad es tan notable, que hasta ensayan un día antes con alguna de las instituciones invitadas, como lo es el ISSSTE, para que la obra salga perfecta y creíble, pero se les olvidó ensayar el final, ya que no supieron confirmar si podrían afiliarlos a dicho servicio de seguridad social y fue cuando se les cayó el teatrito que más adelante será denunciado por el Sindicato del CECYTECH y los suyos.