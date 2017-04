Vuelve la cacería-Testigos desprotegidos-Ganaderos al grito de guerra

DESPUÉS DE ENGORDAR las carpetas de investigación en contra de ex funcionarios de la pasada administración a cargo del ex gobernador César Duarte, y de todo lo que huela a duartismo, los malosos nos comentan que falta poco, muy poco, para que la Fiscalía General del Estado libere el siguiente paquete de órdenes de aprehensión, sobre todo porque resultaría de nueva cuenta un tremendo golpe mediático, el cual ayudaría a despejar los nubarrones que envuelven al Nuevo Amanecer con el secuestro y asesinato de la maestra Matilde Gil y la ejecución del ganadero Paco Romero Torres.

Los que le saben a la tenebra leguleya nos informan que las próximas en la mira sería un grupo de féminas que mucho tuvieron que ver con los presuntos desvíos millonarios del duartismo, pues con amparo y con todo, trascendió que irían tras los pasos de Julieta Urbina, viuda del fallecido diputado Carlos Hermosillo, así como por los que resulten responsables en la creación de la empresa “Fritag”, esa misma que creó Jaime Fong Ríos, sobrino de Berthita Gómez, esposa del ballezano, y que supuestamente se adjudicó hasta 500 millones de pesos por proveerle al Estado desde lápices y hasta pasteles.

Sin embargo, entre filtraciones, amparos y el acumulamiento de chamba en la Fiscalía, las sorpresas podrían esperar o las detenciones comenzarían a caer como fichas de dominó, pues todo depende de la estrategia mediática que opere desde la oficina principal de Palacio de Gobierno.

******

BAJO EL MISMO tema de los involucrados en el caso César Duarte, los malosos revelaron que desde la Fiscalía General del Estado se les estaría escapando un pequeño detalle en lo que respecta a los testigos protegidos, esos que rondan las tres decenas y que van desde ex funcionarios de primer nivel hasta los que no lo eran tanto, pues resulta y acontece que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que no podrá aplicarse el criterio de oportunidad en los casos de delitos fiscales o “aquellos que afectan gravemente el interés público”, es decir, si algún ex secretario duartista se ofreció a declarar y develar el entramado de presunta corrupción, y si ese mismo involucrado participó en el presunto desfalco, la ley estaría imposibilitada para protegerlo, ya que en lenguaje llano y concreto, les saldría más caro el caldo que las albóndigas… vaya vaya.

******

LOS QUE ENTRE tanto ruido por la disputa de la Auditoría Superior del Estado entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, se dieron un tiempo para reunirse, son el diputado del PAN y presidente de la Comisión de Fiscalización en el Congreso, Jorge Soto, así como el director jurídico de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Roberto “El Pony” Lara, los cuales se juntaron a mitad de semana en la oficina del legislador, en donde según los malosos, checaron desde antiguas cuentas de la JCAS y de paso platicaron de lo que sucede dentro de su partido.

******

QUIEN DE PLANO ha aventado largas más extensas que la Cuaresma para acudir a comparecer al Congreso del Estado, es el titular de la Secretaría de Educación y Deporte, Pablo Cuarón, ya que por más que los legisladores de la Comisión de Educación lo han estado esperando y citando, el también empresario no se ha apersonado en la Torre Legislativa, so pretexto de su apretadísima agenda que desahoga muchísimo más allá en Ciudad Juárez.

******

QUIENES HOY ALZARÁN la voz durante una reunión que sostengan en sus instalaciones, son los miembros de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua cuyo presidente es Lico Duarte, y es que tras los asesinatos de dos de sus allegados, Alonso Prieto y Francisco Romero Torres, este día los exportadores de bovinos se congregarán para enviar un exhorto al gobernador Javier Corral y exigir un alto a la violencia contra el gremio, además de pedirle que por favor, entre los casos de los homicidios de la periodista Miroslava Breach y la maestra Matilde Gil, también ordene a la Fiscalía resolver los crímenes de ambos ganaderos.