Votación “prime”-PRI en ridículo-El “pancho” de Pancho-Loera arranca

CON TODO Y pinzas, pero la reestructura de la deuda pública, que asciende a 48 mil millones de pesos, salió porque salió en el Congreso del Estado, y es que la negocia que se aventó el coordinador de los diputados locales del PAN, Fernando Álvarez Monje, le merece una estrellita en la frente por parte del gobernador Javier Corral, ya que no sólo sumó a casi toda la bancada del PES y a los legisladores del PANAL, Verde, PT y Movimiento Ciudadano, sino a dos del PRI, Chuy Velázquez y Betty Chávez, ésta última, la mano decisiva que inclinó la balanza para que el Estado quede endeudado y tenga que pagar tasas de interés más alta de aquí hasta el 2044.

Y es que quien se reveló en contra de la reestructura, a pesar de que sus tres compañeros del PES votaron a favor e intentaron convencerla por todos los medios, fue Marisela Sáenz, la diputada que apenas la semana pasada quedó destituida como coordinadora de Encuentro Social en el Poder Legislativo, por ser mujer y tener más simpatía con Morena que sus otros colegas del religioso partido. Lo que sí, mientras son peras o son manzanas, ante la falta de capacidad administrativa del gobierno de Javier Corral, las finanzas estatales quedaron más que comprometidas y así como el año pasado se reestructuraron más de 20 mil millones de pesos de deuda, lo cual hasta el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, reconoció el fracaso, los malosos que le hacen al economista y hasta los que no, auguran números no muy buenos para el Estado. Ojalá y la boca se les haga chicharrón, por el bien de todos y no nada más por el beneficio de los partidos políticos.

******

SIGUIENDO CON LA cruda grilla que dejó la votación por la reestructura de la deuda pública, los malosos nos confirmaron que la Comisión de Justicia Partidaria del PRI Estatal podría abrir un expediente en contra de la diputada Betty Chávez, cuyo voto a favor permitió a los diputados del PAN y sus aliados lograr la tan ansiada reestructuración, y es que según deslizaron, Rosy Gaytán, coordinadora de los legisladores priistas, instruyó a Chávez para que votara en contra, tal como lo hicieron ella y Omar Bazán, ya que con Chuy Velázquez no contaban ni cuentan desde hace varios meses, cuando se reveló porque no lo nombraron coordinador, por lo que la furia se desató al interior de la familia revolucionaria, quienes exigen la cabeza de Betty Chávez por permitirle al Gobierno del Estado lograr su cometido.

******

COMO SI EL horno no estuviera para bollos, y buñuelos, por eso de las fechas, hoy a las ocho de la mañana, empleados de la Secretaría de Salud y del ICHISAL volverán a manifestarse por la falta de pagos y bonos, pero en esta ocasión con la mira puesta en organizar un plantón que obligue al Gobierno del Estado saldar sus prestaciones, tan es así que ayer y desde temprana hora, comenzaron a circular sendas invitaciones a través de las redes sociales, para que los trabajadores inconformes protesten contra las autoridades estatales, quienes argumentaron la falta de liquidez financiera y les pidieron que en eso de sus bonos, más de 15 mil pesos para cada empleado, mejor se esperen hasta enero. Tremendo caos vial el que se espera en el Centro de la ciudad.

******

VAYA, VAYA, UN expriista y un expanista en una foto aplaudiéndole a Morena en el Senado de la República. Esa fue la imagen que dejaron ver en la Cámara Alta el exdiputado local del PRI, Pancho Salcido y el senador Cruz Pérez Cuéllar, azul, naranja y ahora moreno, lo que despertó la curiosidad de varios malosos, quienes auguran que en una de esas y tras la renuncia hace algunos meses de Salcido Lozoya a su militancia en el PRI, sin duda un cetemista de hueso colorado, pudiera convertirse en un nuevo fichaje de Morena, con eso de que les encanta el reciclaje.

******

FINALMENTE EL TAN ansiado nombramiento llegó y el súper delegado del gobierno federal, Juan Carlos Loera, podrá tomar a partir de hoy las delegaciones que empezará a repartir entre sus allegados previamente palomeados desde las alturas de la Cuarta Transformación.

Y es que tras su estancia el fin de semana en la Ciudad de México, Loera hoy a las 10 de la mañana, con papelito en mano, simbólicamente recibirá todas las delegaciones en las instalaciones de SEDESOL, allá en la avenida Pacheco, para iniciar con el reparto correspondiente.

******

RETOMANDO LA LÍNEA azul, desde Ciudad Juárez se reportaron los malosos con una acotación a la entrega reciente cuando se abordó la filiación grupal de Joob Quintín, nuevo líder de la familia gomezmoriniana de la frontera. Y es que si bien es cierto el poder del bolillazo en el suburbio de El Pasó, le fue arrebatado al gobernador Javier Corral, lo cierto es que el principal padrino de Quintín resultó ser el director de la Coesvi, Carlos Borrue Baquera.

Con está revelación no se descarta una “sui generis” alianza entre el ex alcslde y las huestes de la alcaldesa María Eugenia Campos, quien también operó fuerte en Juárez, para no ir dejando cabos sueltos de cara al 2021.

******

AYER EL RECTOR, Luis Fierro estuvo amactivo en redes sociales informando los acontecimientos de la participación del Consejo Nacional de la Asociscion de Uniersidades e Instituciones de Educación Superior del país, quienes en conjunto firmaron, entregaron y difundieron un desplegado al Gobierno Federal manifestando su preocupación y extrañeza por el recorte a la educación universitaria en el Presuouesto Federal 2019.

La reacción del propio AMLO fue muy mañanera desde ayer mismo, incluso antes de la rebelión de los rectores en Hacienda, pues todo indica que al mejor cazador se le fue la liebre y todo quedará en que en ese recortón hubo error humano que deberá ser corregido en la Cámara de Diputados.

En el caso de la UACH ya se supo que la pelea de los chelines fue a sangre y fuego, porque para el próximo año la Máxima Casa de Estudios deberá contar con un fuerte respaldo financiero para sostener la implantación de la Departamentalización, la cual tendrá un fuerte costo sobre todo en lo relacionado a las liquidaciones de empleados y maestros que, tras la reingeniera planteada, quedarán sobrando de la plantilla universitaria.